Tartufo bianco, boom a novembre e i prezzi caleranno

Tartufo bianco, attenzione a shock maltempo e alleanza con ristorazione per settore da 500 milioni di euro

Per il tartufo bianco sarà una stagione complessa passando da un avvio di stagione scarso e con pepite piccole, al boom previsto per novembre con buoni livelli di crescita per cavatori, acquirenti e consumatori. I prezzi, potranno, quindi, oscillare tra 4.500 ai 2.000 euro al kg. A segnalarlo oggi, sono i massimi esperti del settore, tornati a riunirsi a Roma, ospiti di Cia-Agricoltori Italiani presso l'Auditorium Giuseppe Avolio, per iniziativa dell'Accademia del Tartufo nel Mondo e con la partecipazione del sottosegretario Mipaaf, Gianmarco Centinaio. L'appuntamento, che rappresenta l'Anteprima mondiale della stagione del Tartufo Bianco 2021, ha fatto il punto sul comparto dopo l'anno assai incerto della pandemia e in vista di una piena ripartenza che vorrà necessariamente alleato il settore della ristorazione mondiale, da sempre promotore ideale del prezioso prodotto italiano.

Sotto shock per i continui fenomeni atmosferici avversi, come la lunga siccità, il settore, che oggi vale oltre 500 milioni di euro e vede in campo più di 200 mila raccoglitori, dovrà continuare a destreggiarsi con una non nuova instabilità di prezzi e offerta. Sarà messa comunque al riparo quantità e qualità del pregiato Made in Italy, tanto apprezzato sul mercato nazionale, ma soprattutto in quello estero che solitamente assicura il 70% della domanda, trainata da Cina, Giappone, Dubai e Usa.

''I tempi si allungheranno, ma si arriverà presto a un buon prodotto", ha spiegato meglio Giuseppe Cristini, presidente dell'Accademia. Nelle Marche, sebbene non di grande caratura, si avranno pepite buone che non supereranno i 2.000 euro al kg. Novembre -ha poi aggiunto- darà in tutte le regioni, grandi soddisfazioni in termini di quantità e qualità''. Guardando all'Umbria, ma con approccio sul lungo periodo, l'analisi di Olga Urbani, titolare della Urbani Tartufi, azienda storica del settore. ''Erano anni che non ricordavamo una stagione così povera di prodotto. segnala - Ѐ un vero peccato, la domanda è altissima, i mercati cercano il Bianco e, incredibilmente, più degli anni passati, forse anche per un desiderio di rinascita post Covid. Dover rispondere di non averne è davvero difficile. Per questo motivo -ha continuato- ritengo che l'iniziativa dell'Accademia del Tartufo nel Mondo, assuma un tono ancor più importante".

Dunque, serve anche approccio positivo, come condiviso da tutti i partner riuniti in Cia tra i quali anche la Fic, Federazione Italiana Cuochi e Italia a Tavola che ha visto il suo direttore Alberto Lupini, alla moderazione dell'incontro. Creare un modello incisivo per la valorizzazione il tartufo italiano come il migliore per qualità, identità e tradizioni, rispetto dell'ambiente e del rapporto con i cani, l'obiettivo rinnovato con l'evento in Cia ed espressione del valore di cui l'Accademia del Tartufo nel Mondo si fa garante con cavatori, chef e consumatori. Senza dimenticare la straordinaria forza della tartuficultura come bene rifugio della moderna agricoltura e il contributo alla più preziosa cucina Mediterranea.