Tassa di successione, anche il ministro Franco boccia la proposta di Letta

Tassa di successione, anche Franco boccia la proposta di Letta

"Il Governo non ha ancora definito la legge delega sulla riforma fiscale perchè attende le risultanze dei lavori delle commissioni parlamentari. A maggior ragione non è entrato nel merito di singole misure". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco al question time, rispondendo a una domanda sulla proposta del segretario del Pd Enrico Letta di aumentare la tassa di successione per i patrimoni sopra i 5 milioni. "La delega verterà sul sistema nel suo complesso, è bene non intervenire sulle singole misure, anche perchè le singole imposte interagiscono tra di loro e il Governo si esprimerà con respiro generale".

"Complessivamente il gettito dall'imposta sui servizi digitali per il 2020 è pari a 233 milioni", ha aggiunto Franco ricordando che il termine per i pagamenti è stato prorogato al 17 maggio 2021 e che a oggi risultano 49 società coinvolte. Infine sul Superbonus ha ribadito che "nel Pnrr e nel decreto Fondo complementare ci sono oltre 18 miliardi ed è finanziato fino a fine 2022, con estensione al 2023 per le case popolari. Il Governo si è impegnato a inserire nella Legge di bilancio 2022 la proroga dell'ecobonus al 2023 tenendo conto dei dati di applicazione al 2021 e dei risultati".