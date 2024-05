Tassa extraprofitti, Giorgetti certifica il flop: "Nessuna banca ha pagato"

“L’articolo 26 del dl 10 agosto 23 numero 104 ha introdotto per il 2023 un’imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull’incremento del margine d’interesse: in sede di conversione, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale degli istituti di credito, è stata introdotta la facoltà di non versare l’imposta destinando un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta dovuta a una riserva non distribuitile”, ha risposto il ministro Giorgetti all’interrogazione sul versamento da parte dei principali istituti di credito dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse, alla Camera. “Il rafforzamento patrimoniale delle banche ha contribuito a migliorare i livelli di rating e ciò ha contribuito alla riduzione dello spread. Ricordo che nel bilancio dello Stato non è mai stata iscritta alcuna somma connessa all’attuazione di tale disposizione. Non risultano essere pervenuti versamenti con riferimento all'imposta in esame”, ha aggiunto.