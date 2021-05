Tasse, Biden all’attacco dei giganti web con le sedi nei paradisi fiscali

Eurogruppo ed Ecofin a Lisbona/ Francia e Germania ritengono che la proposta americana di fissare al 15%, invece che al 21% come originariamente ipotizzato, la tassa globale minima sulle multinazionali costituisca una svolta per raggiungere rapidamente un'intesa in sede Ocse e G20. In successione, il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire e il ministro tedesco Olaf Scholz hanno indicato la loro piena disponibilità a chiudere la "partita". Per il ministro francese la proposta americana "è un buon compromesso: la questione non è la cifra (in se') ma avere un accordo politico non piu' tardi della riunione del G20 in Italia a luglio". Per il collega tedesco si tratta "della migliore occasione per definire una riforma della tassazione a livello globale allo scopo di contrastare la corsa fiscale al ribasso". In sostanza per ridurre la concorrenza sleale tra imprese e Stati.