"Tassi in rialzo? Bene Lagarde: l'inflazione distrugge i soldi delle famiglie"

"Tassi troppo alti? No. Sono l'unico modo per combattere l'inflazione". L'intervista

“Il rialzo dei tassi rischia di fare ancora più danni dell’inflazione”. A dichiararlo alla Camera in vista del Consiglio europeo di Bruxelles è Giorgia Meloni, la quale considera la stretta monetaria “una cura più dannosa della malattia”. Ma davvero la Banca Centrale non ha preso in carico i rischi che correrebbero i cittadini europei, vere vittime della crisi dovuta all'inflazione? Per capirne di più, Affaritaliani.it ha interpellato Nicoletta Papucci, Direttrice marketing di MutuiOnline.

Papucci, il governo sostiene che nuovi rialzi possano portare alla recessione. Lei che cosa ne pensa?

“Il governo, tecnicamente, ha ragione. Il rischio di andare in recessione esiste, ma non è detto che arrivi davvero. Ad esempio, gli Stati Uniti, pur con un rialzo dei tassi superiore a quello europeo, sono riusciti a evitarla. La Germania, invece, nonostante il suo 'motore' notoriamente forte, ne è stata colpita. Purtroppo, la realtà è che la Bce non ha altri modi per far abbassare l’inflazione. Non ci sono altre soluzioni se non il rialzo dei tassi”.

E con la recessione l’inflazione andrebbe a ridursi?

“Potenzialmente sì. Se dovesse verificarsi questo fenomeno in Italia, con la riduzione della domanda e conseguentemente del Pil, l’inflazione dovrebbe calare”.

Per provare a fare delle previsioni, quando si abbasserà in modo significativo la corsa dei prezzi?

“Se in questo momento in Italia l’inflazione corrisponde al 6,2%, possiamo aspettarci che si abbasserà entro il 2024 rimanendo comunque sopra al 4%. Si fa sempre più largo, inoltre, la possibilità che il livello base dell’Unione Europea cambi e si assesti al di sopra dell’odierno obiettivo del 2%”.