Bnp Paribas ha raggiunto un accordo con Orange per l'online banking. Rumors

In caso di semaforo verde, Orange è pronta a fare un'offerta di riclassificazione ai dipendenti

Bnp Paribas, il gruppo di credito attivo in Italia, Francia, Belgio e Lussemburgo ha raggiunto un accordo con Orange, la maggiore impresa di telecomunicazioni in Francia. Lo scrive Les Échos, il principale giornale economico finanziario del paese. L'intesa, che verrà discussa in Cda, ha l'obiettivo di referenziare circa 800.000 clienti: in caso di semaforo verde, Orange sarebbe pronta a fare un'offerta di riclassificazione ai dipendenti.

Dopo mesi di procrastinazione, scrive il quotidiano francese, "Orange Bank sta per essere fissata sul suo destino". Secondo quanto si legge i due colossi "hanno raggiunto un accordo che sarà sottoposto al Cda dell'operatore di telecomunicazioni".

Nel dettaglio, rimarca Les Échos, "si tratta della referenziazione con BNP Paribas di circa 800.000 clienti della banca online lanciata nel 2017 (500.000 clienti bancari e potenzialmente 300.000 clienti ereditati dagli anni di Groupama) e che è costata oggi al gruppo più di 1 miliardo di euro, oggi guidata da Christel Heydemann". Come fa notare infine il quotidiano "circa un milione di clienti di Orange Bank sono di fatto già sotto l'egida di BNP Paribas attraverso la sua controllata assicurativa Cardif associata alla banca dell'operatore su questi contratti".