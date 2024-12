Tavares non ha fatto alcun errore. E neppure gli Elkann

Viene quasi da ridere, se non da piangere. Riassunto della vicenda Fiat-Stellantis. Gli azionisti sono di fatto gli Agnelli ed altri, il ceo era un tizio di nome Tavares. Tavares ha fatto guadagnare agli azionisti, ovvero gli Agnelli ed altri, 23 miliardi di euro in 4 anni. Facendo quello che era utile per loro, non per l'Italia. Di fatto nella Penisola non si produce più nulla, salvo la Panda del 2011 e una Alfa Romeo. Quando le cose hanno iniziato ad andare peggio, Tavares - su mandato degli Agnelli che poi sono Elkann ma è la stessa roba - ha pensato di poter ricattare il governo italiano chiedendo aiuti così come avvenuto nelle decine di anni prima, con la Dc e poi con Berlusconi e poi con il centrosinistra al governo.

Il ricatto degli Elkann questa volta non ha funzionato

Avranno pensato: se questi sono stati fessi negli ultimi 50 anni lo saranno anche adesso, no? Ma le cose cambiano, e questa volta si sono beccati un bel "picche". Le motivazioni sono varie, ma fondamentalmente perché gli Elkann in Italia non contano più una cippalippa. Interessante è che di tutto questo ha una gran ragione Carlo Calenda, la stampa progressista italiana, leggasi Repubblica, se ne è ampiamente fregata. Per la serie: noi non abbiamo padroni, ma in effetti il padrone è la famiglia Agnelli/Elkann. Anche qui: nulla di nuovo, basta non vantare superiorità morali. Ogni editore ha le sue richieste, e quelle di Elkann erano quelle e sono state ampiamente esaudite. Ma torniamo al punto. Ora che tutto questo è successo, che in Italia è stato tagliato tutto, e che i soci si sono messi in tasca 23 miliardi di euro in 4 anni, Tavares avendo fatto egregiamente il proprio lavoro per i suoi azionisti, potrebbe incassarsi un premio da 100 milioni di euro.

Chiamateli scemi, e gli Elkann e Tavares! Gli scemi al massimo siamo noi che non abbiamo ancora capito che non c'è da scrivere sui giornali "tutti gli errori di Stellantis" perché qui di errato non c'è nulla salvo i nostri ritardi nell'individuare, colpire e punire gli approfittatori di sempre.