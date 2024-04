Taylor Swift è l'asso nella manica di Biden per vincere alle elezioni Usa 2024

Taylor Swift può salvare Biden? Ecco come la popstar sconfiggerà i repubblicani

Il vero avversario di Donald Trump è Taylor Swift. L'icona del pop americano e mondiale potrebbe essere l'ancora di speranza dei democratici e, quindi, per Joe Biden, che nella corsa alla casa Bianca è ancora di molti passi indietro rispetto al tycoon.

La Taylor Swift Fever ha contagiato tutti, persino i corridoi del potere politico. E non è una sorpresa, considerando che la pop star si è trasformata in un autentico fenomeno imprenditoriale americano. Il suo successo non è solo musicale, ma anche un caso di studio aziendale che, secondo Morgan Stanley, potrebbe influenzare il PIL degli Stati Uniti fino al 2023, con un aumento stimato del 1,5%.

Ma perchè Biden starebbe riponedo tutte le sue aspettative sulla superstar? Stando ad un sondaggio di Newsweek almeno tre americani su 10 under 35 (quindi il 18% degli intervistati) si dichiara favorevole a votare chi vota Taylor Swift. In un altro studio si evidenzia che quest’anno ci saranno otto milioni di nuovi elettori, tra cui 41 milioni appartenenti alla Gen Z (ampia fetta dei suoi fan).

E mentre alcuni urlano al complotto, additanto Swift come un agente segreto democratico (accusa mossa dai repubblicani), la cantante scala le classifiche come personaggio più influente dell'anno secondo il Time. Un tour da 1 miliardo di dollari, 100 milioni di ascoltatori in streaming e prima cantante della storia a vincere per 4 volte un Grammy. La Swift ha battuto tutti i record imbattibili, superando di gran lunga giganti del pop come Beyoncè o Madonna, e raggiungendo l'Olimpo delle star dove siedono comodamente pezzi di storia come John Lennon, Freddie Mercury o Aretha Franklin.

Insomma Taylor Swift potrebbe comodamente "convincere" la sua ingente schiera di fans ad andare al seggio e votare per il suo favorito, come è già accaduto per le le scorse elezioni di midterm. Era bastato un suo post su Instagram per portare oltre 30mila giovani elettori a registrarsi per votare.

Tuttavia la cantante non si è mai schierata politicamente, se non almeno fino al 2020 quando disse che appoggiava Biden e non Trump. Questo un grande punto a favore per il democratico, che nella corsa alla Casa Bianca potrebbe giocarsi la carta Swift per accaparrarsi tutta l'onda di fan all'elezioni del prossimo autunno.