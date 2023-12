Taylor Swift, un fenomeno da 51 milioni di dischi venduti

Taylos Swift, un fenomeno da 51 milioni di dischi venduti

Taylor Swift, 33 anni nata in Pennsylvania, cantante country, fenomeno planetario e complesso, praticamente la più formidabile macchina da soldi planetaria con 51 milioni di dischi venduti. I suoi fan in America sono per il 52% donne e uomini per il 48% , in gran parte millennials, bianchi, delle periferie e democratici. Forbes e Bloomberg ,che hanno stimato la sua fortuna nel 2023 a 1,1 miliardi di dollari (doppia rispetto al 2022), la considerano la quinta donna più potente al mondo e le persone la indicano come la persona più emozionante dell'anno, incoronata pure dalla copertina di Time. Il dipartimento economico della California ha stimato che i suoi sei concerti in estate abbiano immesso nell’economia statale qualcosa come 320 milioni di dollari. E la Federal Reserve ha dichiarato che l’attività della cantante porterà all’economia americana un ritorno di 5 miliardi di dollari.

Taylor Swift, la Swifteconomics studiata a Berkeley, Stanford e Harvard

E’ la Swiftconomics, un mix economico-musicale, studiato persino dalle più prestigiose università come Berkeley, Stanford e Harvard. L'artista parla solo attraverso le sue canzoni (circa 250 in 17 anni di carriera). Se fosse per lei i giornali potrebbero chiudere perché raramente rilascia interviste, non parla e non fa dichiarazioni. D’altronde che bisogno ha di parlare quando attraverso i social tocca quasi 500 milioni di followers. Senza tralasciare i 26 miliardi di ascoltatori su Spotify e il primo posto negli ascolti per il 2023 su Amazon e Apple. Quali i motivi di questo tsunami inarrestabile di successi? Due in particolare: la musica composta e cantata in 17 anni di carriera, con canzoni (che le erano state vendute e che lei con grinta ha ri-registrate) e il suo immenso tour “The Eras Tour”. Un mega tour da quasi 150 concerti che fino ad ora (66 concerti) ha raccolto 1,3 miliardi di dollari e creato un indotto da oltre 5000 con una media di oltre 66000 spettatori.

Taylor Swift, come Re Mida, dove passa crea oro

Swift sembra Re Mida , dove arriva muove l’economia delle città : alloggi, biglietti aerei, consumi, ristoranti, etc. Nata in Pennsylvania da Andrea, responsabile marketing di un'agenzia pubblicitaria, e Scott, poi vicepresidente della Merrill Lynch. Scoperta da un produttore, Scott Borchetta, prima dei 16 anni, pubblicò il suo primo album omonimo con la sua società di produzione, Big Machine. E da lì in poi solo successi a raffica e allo stesso livello di Bruce Springsteen e Bob Dylan. E adesso con questi livelli di fama, successo e soldi (1 miliardi dollari) che farà la cantante, che ha dichiarato al Time (una rarità) che "Questo è il momento più orgoglioso, il più felice che mi sia mai sentita, e il più creativo e libero che abbia mai visto". A breve continuerà il tour in Giappone e poi a Singapore, Australia, Francia, Svezia, Regno Unito, Germania, Nordamerica e Canada. Il resto è ancora avvolto nel mistero.