Technogym, stipulata partnership con Dior per prodotti fitness di lusso

Technogym, accordo con Dior per limited edition di prodotti fitness di lusso

Technogym e Dior collaboreranno alla creazione di un’esclusiva edizione limitata di prodotti fitness. Il centro Ricerche e Innovazione di Technogym e il team creativo di Dior, informa una nota, reinterpretano tre prodotti Technogym per il wellness in casa: tapis roulant, panca multifunzione e wellness ball. La linea sarà prodotta in Italia al Technogym Village e sarà venduta nelle boutique Dior in tutto il mondo.

Nerio Alessandri, fondatore di Technogym, commenta: “Due eccellenze si incontrano per dare vita a una serie limitata di prodotti innovativi Technogym interpretati con l’allure unica di Dior, con l’obiettivo di ispirare le nuove generazioni al wellness ed offrire alle persone la possibilità di vivere un’esperienza unica ed irresistibile”.