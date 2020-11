Telecomunicazioni, i fondi in corsa per il 49% di Eolo. Rumors

Telecomunicazioni: tutti in corsa per il 49% di Eolo

Tutti in corsa per il 49% di Eolo, la società di telecomunicazioni oggi in mano a Searchlight. Sul piatto il 49%. A gestire il dossier, scrive oggi MF-Milano Finanza, sono Morgan Stanley e Kpmg (per la parte relativa alla due diligence). La gara entrerà nel vivo a partire da metà novembre.

Ma già oggi ci sono una decina di soggetti, industriali e finanziari, interessati e in fase di analisi dei conti e delle prospettive all’operatore tlc specializzato nella banda ultralarga wireless per il mercato residenziale e delle imprese, che fa riferimento all’imprenditore e manager Luca Spada (ha il 51% assieme all’azionista Elmec Group).

In particolare, secondo indiscrezioni di mercato raccolte da MF, a presentarsi a breve ai nastri di partenza saranno i fondi infrastrutturali F2i, Ardian, Eqt, Antin, Macquarie (in corsa per il 50% di Open Fiber e per Autostrade per l’Italia assieme a Cdp e Blackstone) e Marguerite Fund, il veicolo d’investimento pan-europeo promosso e sostenuto dalla Banca europei per gli investimenti