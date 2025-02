IA, in Cina è guerra aperta: Tencent lancia Hunyuan Turbo S, l'intelligenza artificiale più veloce di Deepseek

Guerra aperta in Cina in tema di intelligenza artificiale: il colosso hi-tech cinese Tencent ha rilasciato un nuovo modello di IA presentato come in grado di rispondere alle domande più velocemente del successo globale mandarino DeepSeek-R1. Si tratta di Hunyuan Turbo S, questo il nome scelto, presentato come capace di replicare alle richieste entro un secondo, distinguendosi "da DeepSeek R1, Hunyuan T1 e altri modelli lenti che devono pensare per un po' prima di rispondere'", ha affermato la compagnia in una nota. La mossa di Tencent è l'ultimo segnale della competizione crescente su scala nazionale ed estera dopo il boom della startup DeepSeek, basata a Hangzhou.

Come funziona il modello di Tencent

L'ultima proposta di Tencent sottolinea la crescente pressione sui giganti della tecnologia cinese per tenere il passo con i modelli di intelligenza artificiale in rapida evoluzione e i successi delle startup più piccole, a partire da DeepSeek. Il modello rappresenta una svolta significativa nelle capacità di ottimizzazione delle prestazioni dei grandi modelli linguistici. A differenza dei tradizionali modelli slow-thinking quali Deepseek R1 e Hunyuan T1, Hunyuan Turbo S dà "risposte istantanee", migliorando significativamente la velocità di output delle risposte e riducendo la latenza della prima parola del 44%: prestazioni che pesano in più aree come conoscenza, matematica e creazione, fornendo una nuova soluzione per la capacità di reazione dei modelli di grandi dimensioni. L'ispirazione progettuale per Hunyuan Turbo S deriva dalla modalità fast-thinking, su cui gli esseri umani fanno affidamento per il 90%-95% delle decisioni quotidiane basate sull'intuizione.

In combinazione con la modalità slow-thinking dell'analisi razionale, fornisce al modello di grandi dimensioni capacità di risoluzione dei problemi più intelligenti ed efficienti. In termini di architettura innovativa, Hunyuan Turbo S adotta una modalità di fusione Hybrid-Mamba-Transformer, riducendo la complessità computazionale e l'occupazione della cache KV-Cache dello schema Transformer tradizionale. Come base fondamentale della serie Hunyuan, con Hunyuan Turbo S Tencent punta a fornire capacità di base per modelli derivati ;;in inferenza, testi lunghi e codice in futuro. Attualmente, sviluppatori e utenti aziendali possono accedere a Hunyuan Turbo S tramite API sul sito Web di Tencent Cloud e usufruire di una prova gratuita di una settimana. Il prezzo è di 0,8 yuan/milione di token per l'input e 2 yuan/milione di token per l'output, con una significativa riduzione di prezzo rispetto al modello Hunyuan Turbo della generazione precedente.