Agnelli, in vendita la storica tenuta condivisa con i Piaggio: sul mercato per 16 milioni di euro

In vendita per 16 milioni la villa Agnelli-Piaggio

Un altro gioiello della dinastia Agnelli è stato messo sul mercato per la vertiginosa cifra di 16 milioni di euro. E così la tenuta di Varramista, situata tra Firenze e il litorale toscano, attende un nuovo proprietario. Dopo la vendita della celebre Villa Frescot, residenza torinese dell'Avvocato Giovanni Agnelli, tocca ora a un'altra iconica proprietà legata alla famiglia, un tempo condivisa con i Piaggio.

Con i suoi 400 ettari di terreno nel comune di Montopoli Val D'Arno, Varramista è molto più di una semplice dimora: è un pezzo di storia italiana. La tenuta ruota attorno a una splendida villa del XV secolo, che per decenni fu la residenza della famiglia Agnelli-Piaggio. In seguito, per volontà di Donna Chiara Visconti di Modrone, figlia di Antonella Bechi Piaggio e sorella di Giovanni Alberto Agnelli, venne trasformata in azienda agricola e sede per eventi. L'acquisto della proprietà negli anni '50 fu opera di Enrico Piaggio, erede del colosso industriale che ha rivoluzionato il trasporto su due ruote.

La villa è stata testimone di eventi storici e familiari indimenticabili: nel 1959 ospitò le nozze tra Antonella Bechi Piaggio e Umberto Agnelli, e nel 1996 quelle del loro figlio, Giovanni Alberto, con Frances Avery Howe. Oltre alla villa padronale, la tenuta vanta un'infinità di strutture di lusso: numerosi casali, di cui quattro interamente ristrutturati e tre dotati di piscina privata, due cantine vinicole, una cappella privata per funzioni intime, una limonaia e vari edifici rustici adibiti a uso abitativo o per il personale. La superficie complessiva supera i 14.500 metri quadrati, offrendo spazi sia per la vita familiare che per attività agricole e di rappresentanza.

La storia di Varramista affonda le radici nel 1406, quando i terreni furono concessi dalla Repubblica di Firenze a Gino di Neri Capponi in segno di gratitudine per la vittoria contro Pisa. Da allora, generazioni di nobili e industriali hanno lasciato il loro segno su questa proprietà, rendendola un simbolo di potere, tradizione e prestigio. Ora, questo pezzo di storia italiana si prepare a scrivere il prossimo capitolo.