Terna, c'è l'accordo con Donnarumma: la buonuscita è di oltre 6,5 milioni

Terna, c'è l'accordo per buonuscita di Donnarumma

"Lascio la società dopo un significativo percorso di miglioramento dei suoi indicatori economico-finanziari, ma soprattutto di crescita nel riconoscimento del suo ruolo strategico all'interno del sistema economico italiano e a sostegno del Paese e della collettività". Così l'amministratore delegato uscente di Terna, Stefano Donnarumma, nel corso del suo intervento all'assemblea degli azionisti, parlava qualche giorno fa.

Forse il manager aveva già l'intesa in tasca, fatto sta che secondo quanto riferisce Milano Finanza, l'accordo sulla buonuscita di Donnarumma è arrivato e comprende un incasso da 1,87 milioni di euro, a cui si aggiunge la vendita di parte delle azioni ricevute per il Piano di Performance Share 2020-2023 della società che gestisce la rete elettrica nazionale. Si parla, in totale, di oltre 6,5 milioni di euro.