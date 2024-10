Tesla recupera terreno tagliando i costi: utile in accelerata del 17%. Il titolo brinda a Wall Street

Tesla: batte attese nel terzo trimestre con costi più bassi

Tesla fa meglio delle attese nel terzo trimestre, riportando un costo per veicolo storicamente basso. L'utile netto si è attestato a 2,18 miliardi di dollari (+17% su base annua) e, su base per azione e a parità di condizioni - un parametro di riferimento per i mercati - si è attestato a 72 centesimi (+9%), ha annunciato la società. Questi dati, migliori del consensus di FactSet, hanno fatto salire il titolo Tesla del 7,45% nelle contrattazioni elettroniche dopo la chiusura della Borsa di New York.

I ricavi sono aumentati dell'8% a 25,2 miliardi di dollari. "Abbiamo ottenuto risultati solidi nel terzo trimestre con una crescita delle consegne di veicoli sia sequenzialmente che anno su anno, con conseguenti volumi record nel terzo trimestre", ha affermato Tesla in una nota. I risultati hanno beneficiato di un costo per veicolo inferiore derivante da un calo nei costi dei materiali e nelle spese di trasporto, ha aggiunto la casa automobilistica. Tesla ha aggiunto di aspettarsi una "leggera crescita" nelle consegne del 2024 "nonostante le attuali condizioni macroeconomiche". A luglio, la società ha affermato che la crescita del volume "potrebbe essere notevolmente inferiore" rispetto al 2023, quando le consegne sono aumentate del 38%. Tesla ha reso noto inoltre all'inizio di questo mese che le sue consegne del trimestre di settembre sono cresciute di oltre il 6% su base annua, segnando il primo trimestre di crescita dopo un calo nel periodo gennaio-giugno.

L'azienda ha tagliato i prezzi l'anno scorso, portando a un forte calo dei margini di profitto. Questa primavera, ha cambiato la sua strategia per offrire opzioni di finanziamento più economiche e sconti che gli analisti hanno affermato potrebbero rallentare il suo margine di perdita nei prossimi trimestri. I prezzi delle materie prime utilizzate per realizzare le batterie dei veicoli elettrici sono in calo e Tesla ha affermato che i suoi costi diminuiranno di conseguenza quest'anno, con un effetto che si attenuerà nel tempo. All'inizio di questo mese, Tesla ha presentato il suo prodotto robotaxi, denominato Cybercab, e un furgone a guida autonoma da 20 posti, mentre spinge per accelerare lo sviluppo delle sue tecnologie autonome, tra cui il robot umanoide Optimus.