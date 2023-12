Tesla richiama oltre 120 mila auto, nuovi guai per il miliardario Elon Musk

Tesla richiama oltre 120 mila automobili, nuovi guai per Elon Musk

Tesla sta richiamando 120.423 veicoli negli Stati Uniti a causa del rischio che le porte della cabina vengano sbloccate in caso di incidente. Lo ha annunciato l'autorità di regolamentazione per la sicurezza stradale del paese NHTSA.

La casa automobilistica guidata da Elon Musk ha rilasciato un aggiornamento software over-the-air (OTA) per risolvere il problema, ha affermato la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Il richiamo riguarda i veicoli Model S e Model X 2021-2023: le unità non rispettano alcuni standard di sicurezza federali per la protezione dagli impatti laterali.