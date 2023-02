Tik Tok, anche la Casa Bianca dichiara "guerra": 30 giorni per l'addio

Tik Tok, la Casa Bianca dà l'ultimatum. Anche il Canada si mobilita

Ennesima bufera su Tik Tok: la Casa Bianca ha dato tempo 30 giorni alle agenzie federali per assicurarsi che i propri dipendenti non abbiano l'app in nessun dispositivo di proprietà del governo. La direttrice dell'Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca, Shalanda Young, ha indicato in una direttiva che contempla poche eccezioni che le agenzie dovranno identificare la presenza dell'applicazione, stabilire un processo interno per limitarne l'uso, eliminare le installazioni e revocare l'autorizzazione al loro uso, vietando al contempo il traffico Internet su installazioni informatiche appartenenti alle agenzie.

Entro 90 giorni, le agenzie dovranno inoltre prevedere nei contratti il divieto di utilizzo dell'app sui loro dispositivi e annullare eventuali contratti che ne prevedano l'utilizzo. A dicembre, Tik Tok, di proprietà della cinese ByteDance, ha apportato una modifica alla sua politica sulla privacy, consentendo ai propri dipendenti di accedere ai dati degli utenti europei.

Al momento non è chiaro esattamente a quali dati sia consentito l'accesso e quali dipendenti siano coinvolti. I funzionari statunitensi, sottolinea la Cnn, hanno espresso in più occasioni il timore che il governo cinese possa esercitare pressioni su ByteDance perché consegni le informazioni raccolte con l'obiettivo di sfruttarle a fini di intelligence o per fare disinformazione.