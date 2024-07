Tikehau Capital ha avviato discussioni esclusive per la vendita di Brown Europe a STS Metals

Tikehau Capital, gestore alternativo globale ha annunciato che STS Metals, produttore di titanio, acciaio inossidabile, leghe a base di nichel e altre leghe speciali, ha avviato discussioni esclusive per l'acquisizione della sua società di portafoglio Brown Europe, specializzata nella trafilatura di leghe ad alte prestazioni per l'industria aerospaziale.

Brown Europe è uno dei principali operatori europei nei suoi mercati, specializzato nella produzione di fili e barre in acciai legati, acciai inossidabili e superleghe, principalmente per la produzione di elementi di fissaggio utilizzati nelle applicazioni aerospaziali. L'azienda gestisce due stabilimenti in Francia: uno a Brive-la-Gaillarde e l'altro a Laval-de-Cere. Negli ultimi 39 anni di attività, Brown Europe ha sviluppato un'esperienza specializzata nella trafilatura e nella lavorazione di cavi. L'azienda si posiziona come partner a lungo termine dei principali produttori di elementi di fissaggio.

Dopo l'acquisizione da parte di Tikehau Capital nel giugno 2021, nell'ambito della sua strategia di private equity nel settore aerospaziale, Brown Europe ha ampliato in modo significativo la sua attività e ha contribuito alla ripresa del settore aerospaziale post Covid. Questa crescita, particolarmente sostenuta in Europa, è stata accompagnata da un rafforzamento del management team, da assunzioni locali e da investimenti significativi negli edifici e negli impianti industriali dell'azienda.

Ora che ha raggiunto un nuovo livello di sviluppo, Brown Europe è ben posizionata per beneficiare di un nuovo partner strategico, mentre cerca di diversificare la sua base di clienti a livello internazionale, di espandere il suo portafoglio di prodotti e le sue capacità e di ridurre i rischi della catena di fornitura. Le ambizioni di STS Metals per l'azienda sono perfettamente in linea con questi obiettivi.

"Questa operazione segnerebbe il primo disinvestimento della strategia di private equity di Tikehau Capital dedicata all'aerospazio, confermando la nostra leadership nel settore aerospaziale e della difesa, dove investiamo in operatori di nicchia con posizioni di mercato di primo piano e ne sosteniamo la crescita. Lo sviluppo di Brown Europe negli ultimi tre anni sottolinea il nostro impegno a realizzare investimenti strategici che creino un valore sostanziale per i nostri stakeholder, compresi i nostri clienti e i team di Brown Europe", hanno dichiarato Emmanuel Laillier, Head of Private Equity di Tikehau Capital, e Fabien Roualdes, Executive Director della strategia di private equity aerospaziale di Tikehau Capital.

"Siamo entusiasti di acquisire Brown Europe, in quanto ben si sposa con il nostro modello di business e con le altre attività che compongono STS Metals. Brown Europe condivide una reputazione simile a quella di STS Metals nel fornire valore ai propri clienti attraverso un servizio superiore e prestazioni operative. Questa transazione ci permetterà di fornire una gamma più ampia e un servizio migliore ai nostri prodotti sia in Europa che nel resto del mondo", ha dichiarato David Beddome, CEO di STS Metals.