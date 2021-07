TikTok, la holding sospende la sua Ipo dopo la stretta cinese sulle big tech

TikTok, la holding sospende la sua Ipo dopo la stretta della Cina sulle big tech

TikTok frenato dalla stretta delle autorità cinesi sulle Ipo all’estero: secondo quanto ripota il Wall Street Journal la società cinese ByteDance, holding che detiene la popolare app, ha deciso di sospendere a tempo indeterminato la quotazione in borsa all’estero di TikTok, in programma negli Stati Uniti o Hong Kong per quest’anno. Il gigante dei social media viene così lasciato in stand-by dopo essere stato valutato 180 miliardi di dollari.

La frenata dello sbarco in Borsa e la rivalutazione dei programmi avviene dopo che le autorità cinesi hanno chiesto al colosso social di analizzare i rischi per la sicurezza dei suoi dati. Un'operazione avvenuta già con un'altra big, come Didi Global, Uber cinese appena sbarcata a Wall Street, crollata del 22,5%, a meno di una settimana dalla sua quotazione sul New York Stock Exchang, che ha invece deciso di ignorare l'avvertimento di Pechino.

Intanto, in attesa della conclusione di un'indagine delle autorità sulla protezione dei dati, gli effetti della stretta sono già evidenti: crollo del prezzo di esordio e divieto di download nei negozi di app in Cina. Una sorte toccata anche ad altre società cinesi appena sbarcate a Wall Street.