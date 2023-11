TikTok uccide Amazon, piattaforma più semplice: rapida ascesa nell'e-commerce

TikTok, ecco come il colosso cinese guadagna quote nel commercio online. Amazon e Walmart non tengono il passo

Sembrava impossibile solo fino a qualche mese fa, ma adesso sta succedendo qualcosa di inatteso, un colosso come Amazon sta andando in crisi e il motivo è dovuto all'incredibile ascesa di TikTok. Proprio così, il social sta rubando quote di mercato nel commercio elettronico all'azienda leader del settore guidata da Jeff Bezos e non solo, in grande difficoltà è anche un altro gigante, la catena di supermercati americana Walmart. Una delle aziende più innovative al mondo come Amazon di colpo - si legge su Repubblica - viene bollata come un "dinosauro". Per giunta addormentato e incapace di accorgersi di un animale più agile che può presto azzannarlo. È addirittura il Wall Street Journal a bocciare Amazon e Walmart. Entrambi sarebbero inconsapevoli che TikTok sfonderà rapidamente nella vendita di prodotti via Internet, servizio già lanciato negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Paesi del Sud-Est asiatico come Filippine e Vietnam.

Punto di forza di TikTok - prosegue Repubblica - è la semplicità. In questi Paesi pilota, la piattaforma cinese mette in campo una specifica app riservata ai venditori. Negli Usa si chiama TikTok Shop Seller Center e permette di accreditarsi, quindi di aprire il negozio. I prodotti vengono poi presentati al pubblico in tre modi. Le persone possono truccarsi in diretta per mostrare le doti miracolose di un rossetto che i compratori valuteranno grazie a un link, in basso nel video. A settembre, il settimanale Time giudicava queste "televendite" in diretta poco in linea con i gusti degli americani; ma segnali di rigetto non sono così evidenti. Video di presentazione, in diretta o registrati. E link che portano al prodotto o a una galleria di prodotti. Tutto questo avviene dentro il confine di TikTok, senza andare fuori dalla piattaforma, con benefici anche per la sicurezza dei pagamenti. Insomma: il meccanismo può davvero prendere piede.