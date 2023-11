Filippo in carcere: "Ho paura". Il pc, il telefono e l'altra scarpa di Giulia

Omicidio Giulia, l'indizio inquietante lasciato da Filippo vicino al corpo della sua ex

Sull'omicidio di Giulia Cecchettin emergono nuovi dettagli. Filippo, infatti, vicino al cadavere della sua ex fidanzata avrebbe lasciato anche diversi oggetti. Un gesto che potrebbe costargli l'aggravante della premeditazione e su cui adesso gli inquirenti vogliono fare luce. Sono due in particolare - si legge su Repubblica - i nuovi elementi emersi dalle indagini. Il primo è il fumetto per bambini "Anche i mostri si lavano i denti!", ritrovato nella conca del lago di Bartis dove stava il cadavere. Il secondo è la mancanza di una scarpa di Giulia. Sotto la lente d'ingrandimento dei pm ci sono alcune azioni compiute da Filippo prima del sequestro di Giulia: l'acquisto sul web del nastro isolante con cui ha coperto il cadavere, un sopralluogo alcune ore prima dell’omicidio nella zona industriale di Fossò e la successione delle coltellate. Che dopo i risultati dell’autopsia servirà anche a contestargli (o meno) l’aggravante della crudeltà.

C’è anche da capire che fine ha fatto il cellulare di Cecchettin. C’è poi un altro giallo che riguarda una scarpa. Un mocassino sinistro è stato infatti ritrovato ed è considerato appartenente a Giulia. L’altro no. Non si trovano nemmeno il computer in cui c’era la tesi e la borsa, oltre al cellulare. Intanto la procura paventa anche l’ipotesi di contestare a Turetta il reato di occultamento di cadavere. Il suo avvocato potrebbe chiedere già domani la perizia psichiatrica al giudice. Attualmente Filippo si trova ricoverato nel reparto infermeria nel carcere di Verona. Controllato a vista 24 ore su 24. Oggi è in programma il colloquio con il suo nuovo avvocato mentre domani si presenterà davanti alla Gip di Venezia. Poi potrà vedere i genitori. L’omicida di Giulia Cecchettin ha mangiato dei crackers e del succo di frutta. Ha parlato con il cappellano Fra’ Alberto. Mentre ha preso degli ansiolitici per dormire di notte.