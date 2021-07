Tim: aggiorna stime su ricavi ed Ebitda dopo accordo sulla serie A con Dazn

Tim: aggiorna stime su ricavi ed Ebitda dopo accordo con Dazn

Tim aggiorna la guidance di gruppo incorporando gli effetti dell'accordo di distribuzione con Dazn e i generali effetti sul mercato dello slittamento temporale delle misure di sostegno alla digitalizzazione. L'accordo con Dazn per la distribuzione del campionato di Serie A, spiega una nota, comporta un'accelerazione nella crescita prevista per ricavi e Ebitda (mid single digit growth) negli anni 2022-2023, con obiettivi 2021 confermati in termini di fatturato (stable to low to single digit growth) e rivisti a low to mid single digit decrease per l'Ebitda, anche in conseguenza dei generali effetti sul mercato dello slittamento temporale del piano vouchers per le famiglie e imprese.

I benefici attesi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'acquisizione degli assets mobili di Oi, spiega ancora il gruppo, "non sono ancora incorporati nella guidance". Confermati l'obiettivo di generazione di cassa di 4 miliardi di euro nell'arco di piano e il rapporto Net Debt/Ebitda di 2,6 volte al 2023, cosi' come Confermata la politica di distribuzione dei dividendi: 1 euro cent (floor) per le azioni ordinarie e 2,75 euro cent per le azioni di risparmio. Sono inoltre confermate nel secondo trimestre 2021, a livello domestico, la stabilizzazione delle linee fisse e la forte crescita dell'Ubb oltre a un'ulteriore riduzione del churn fisso e mobile. Confermata anche "l'ottima performance" di Tim brazil che continua ad accelerare i tassi di crescita di ricavi ed Ebitda. "Prosegue l'azione di rilancio del business domestico - si legge ancora nella nota - e si apre una nuova fase di crescita sostenibile legata ai mercati adiacenti (beyond connectivity)". Il piano "Beyond Connectivity" 2021-2023, osserva la societa', "ha avviato le factories di Gruppo (Noovle, Olivetti, Telsy) su un percorso che le portera' a piu' che raddoppiare i ricavi da servizi innovativi nel periodo". Gli accordi con Dazn e con Mediaset estendono il piano nel segmento Consumer, aggiungendo la serie A e la Champions League a Tim Vision.