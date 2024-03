Tim, Kkr: "La trattativa per la rete procede con successo, closing in estate"

Tim, Kkr: "La trattativa per l'acquisto della rete procede spedita"

"In linea con quanto annunciato da Tim il 6 novembre e il 25 novembre 23, Optics Bidco conferma che le attività preparatorie, tra cui la separazione e l'organizzazione di NetCo, stanno procedendo con successo in collaborazione con il management team di Tim. Le condizioni sospensive sono state soddisfatte o sono in pieno svolgimento ed il finanziamento, sia per la parte 'equity' che di debito, relativo alla transazione è finalizzato. Tutte le parti continuano a lavorare per il closing entro l'estate del 2024". Ad affermarlo è un portavoce di Kkr in relazione alla trattativa per la cessione della rete di Telecom del fondo americano.

Anche il ministro Adolfo Urso è intervenuto sulla vicenda. "Non temiamo, anzi incoraggiamo gli investitori stranieri. Ovviamente - ha ricordato - utilizziamo con sagacia, responsabilità e consapevolezza lo strumento della golden power. Pensiamo che il progetto che è stato presentato col piano industriale" del gruppo "sia competitivo e sostenibile anche nel quadro europeo così come si sta ridefinendo in Europa davanti a una molteplicità di operatori", ha proseguito Urso.