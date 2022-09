Tim, Labriola parla ai manager: "Trend positivo, acceleriamo il passo"

Tim, parla ai manager l'ad Labriola: "Trend positivo, acceleriamo il passo"

L'ad di Tim, Pietro Labriola ha tirato le somme dell'andamento degli ultimi mesi e ai manager del gruppo tlc ha riferito: "Con la semestrale abbiamo dato un grande segnale al mercato rivedendo al rialzo la guidance, frutto dell’ottimo lavoro fatto a livello domestico: andiamo avanti in questa direzione. Del resto il trend positivo è proseguito anche nei mesi di luglio e agosto, dobbiamo quindi accelerare il passo, siamo una grande azienda".



Labriola aggiunge: "Ringrazio i colleghi che ogni giorno lavorano con spirito di abnegazione e grande forza di volontà in un contesto certamente non facile. Stiamo cambiando lo stile di leadership, che significa concentrarsi sulle priorità; stiamo facendo evolvere il modello organizzativo, basato su perimetri e responsabilità chiare con le giuste leve per agire. Da tempo non succedeva di puntare sul valore delle persone di Tim che costituisce invece un elemento chiave per essere una squadra compatta. Oggi possiamo dire che il management team è quasi integralmente composto da professionisti interni".



Infine, è intenzione dell'azienda far rivestire ruoli chiave alle donne: "Sapete che il gender gap è un tema che mi sta a cuore e infatti abbiamo cominciato ad aumentare il numero di donne nelle posizioni chiave. Continueremo a farlo".