Tim, le stoccate di Gubitosi a Open Fiber.Vivendi pensa a vicepresidente forte

Non esattamente un “caldo” benvenuto. Oggi il Comitato per la Golden Power ha dato il via libera all’ingresso di Macquarie nell’azionariato di Open Fiber, concludendo una partita durata molti mesi che vede, alla fine, il nuovo assetto societario con Cdp Equity al 60% e il fondo australiano al 40%.

Il benvenuto è quello che l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, ha voluto dare parlando dei bandi per lo sviluppo della connettività nelle aree bianche: “Abbiamo una storica debolezza dei bandi, quello delle aree bianche lo conoscete bene e continua a permanere situazione insostenibile”, ha detto il numero uno dell’ex-Sip come riporta Radiocor. Il riferimento, neanche troppo velato, è proprio a Open Fiber.

Non solo: Gubitosi ha poi anche gonfiato il petto, rimarcando il ruolo di Tim nello sviluppo dell’infrastruttura di rete nelle zone bianche. E ha chiesto che nelle gare per le zone grigie e nere (quelle a maggiore redditività) non venga tenuto in conto come unico criterio quello del massimo ribasso, ma si guardi anche allo storico dei partecipanti.

Infine, una chiosa su Dazn: dopo aver pianificato un investimento da 300 milioni a stagione per i prossimi tre anni per assicurarsi i diritti di ritrasmissione, oggi Tim deve difendere una mossa che in realtà non riesce ancora a mostrare appieno il suo potenziale. Si fatica a capire quanti siano i reali spettatori. E spesso la piattaforma ha problemi di affidabilità. Eppure, Gubitosi ha voluto rimarcare che l’investimento è buono e che Dazn sta “recuperando” dopo un periodo di assestamento.

Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, però, queste dichiarazioni non sono soltanto di prammatica, ma nascondono anche l’esigenza dell’amministratore delegato di smentire voci circolate nelle scorse settimane che vorrebbero Vivendi pronta a chiedere la “testa” di Gubitosi a fine anno.

Al momento, i francesi smentiscono, ma voci vicine a Tim confermano come si stiano avviando alcune discussioni interne per decidere un eventuale ribilanciamento dei poteri. Ad esempio, Vivendi – a quanto ci risulta – starebbe valutando la possibilità di chiedere un vicepresidente con deleghe operative.

(Segue...)