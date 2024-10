Tim, mandato a Labriola per offerta vincolante su Sparkle

La cessione di Sparkle? Avanti in esclusiva con il Mef fino al 30 novembre. Tradotto: buona l’offerta ricevuta (700 milioni), ma si può fare di meglio perché l’obiettivo era e rimane quello di abbattere ulteriormente il debito e ripartire da una società di servizi che possa muoversi in maniera più agile. Addio alla Telecom appesantita dal debito monstre creato da una privatizzazione scellerata. Benvenuta - si spera - a una nuova società più snella (personale più che dimezzato) e pronta magari anche a cogliere qualche occasione in materia di M&A.

È quanto emerge dal consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi sotto la presidenza di Alberta Figari, che ha esaminato l’offerta non vincolante per l’acquisto di TI Sparkle ricevuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Retelit, deliberando all’unanimità di conferire mandato all’amministratore delegato, Pietro Labriola, di avviare interlocuzioni con gli offerenti, in via esclusiva, finalizzate ad approfondire i profili economici e finanziari dell’operazione e a ottenere la presentazione – entro la data del 30 novembre 2024 – di un’offerta vincolante secondo i migliori termini e condizioni.



Per questo - si legge in una nota - il consiglio di amministrazione, in applicazione del principio contabile internazionale IAS 28, paragrafo 6, lettera c), ha deliberato all’unanimità di qualificare il Mef – in quanto socio di maggioranza del veicolo che acquisirebbe la partecipazione in Sparkle – quale parte correlata di Tim. Conseguentemente, per la valutazione dell’offerta di acquisto di Sparkle saranno osservate le previsioni relative alle operazioni di maggiore rilevanza di cui alla Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società.