Tim, arriva l'offerta per Sparkle: 700 milioni di euro sul piatto dalla cordata Mef-Asterion

Tim, arriva l'offerta per Sparkle dalla cordata Mef-Asterion

Il ministero dell'Economia ha presentato con Retelit, controllata dal fondo infrastrutturale spagnolo Asterion, un'offerta a Telecom Italia (Tim) per acquisire l'intero capitale di Sparkle. La proposta in esclusiva di acquisto, dice una nota del ministero, è pari a 700 milioni di euro totali ed è valida fino al 15 ottobre.

Il governo italiano, che dovrebbe mantenere la maggioranza in Sparkle, considera di importanza strategica la società di Tim che ha una rete di oltre 600mila chilometri di cavi sottomarini attraverso cui trasmette dati tra i Paesi dell'Europa, del Mediterraneo e delle Americhe. A febbraio il gruppo guidato da Pietro Labriola aveva respinto un'offerta del Tesoro giudicandola troppo bassa.

L'offerta dello scorso 31 gennaio, che non è mai stata resa nota in maniera ufficiale, avrebbe valutato l'asset intorno ai 600 milioni più circa 150 milioni di componenti variabili. In questo caso invece i 700 milioni offerti non comprendono eventuali componenti variabili che potrebbero essere oggetto di trattativa.

L'offerta dovrebbe dunque essere leggermente migliorativa rispetto alla precedente ma sempre inferiore alle aspettative dato che Tim aveva valutato Sparkle circa 1 miliardo. La proposta, recita un comunicato, sarà esaminata dal cda di Tim al termine delle attività propedeutiche alla valutazione della stessa.

Se dovesse essere accettata andrebbe a migliorare la situazione debitoria della società che, nonostante lo scorporo e la vendita della rete di accesso per 18 miliardi di euro resta comunque alta, intorno agli 8 miliardi per qualcuno anche di più. Ragione per cui la capitalizzazione della società, nonostante possieda asset pregiati come Tim Brasil, resta sempre poco sopra i 5 miliardi di euro.