Tim: due offerte per la rete, ma il mercato le boccia

Tim, ricevute due offerte per Netco: il 4 maggio esame del cda

Tim ha ricevuto oggi due nuove offerte non vincolanti nell'ambito del processo competitivo relativo a Netco. Le offerte sono state presentate dal consorzio formato da CdP Equity S.p.A. e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, che agisce per conto di un gruppo di fondi di investimenti gestiti o assistiti dal gruppo Macquarie, e da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

Le due offerte non vincolanti saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione di Tim nella riunione programmata per il prossimo 4 maggio, previa istruttoria del Comitato Parti Correlate.

La nuova offerta di Cdp Equity e di Macquarie per la rete di Tim ammonterebbe a 19,3 miliardi di euro mentre quella di Kkr sarebbe pari complessivamente a 21 miliardi di euro. È quanto riferiscono fonti vicine all'operazione. Il fondo, quindi, avrebbe alzato quindi l'offerta rispetto ai 20 miliardi precedenti. I 21 miliardi comprendono due miliardi di earn out.

Tim scivola in Borsa (-5,7%) dopo le offerte per la rete

Tim scivola in Borsa all'indomani delle nuove offerte per la rete da parte di Kkr e Cdp. Il titolo dopo aver fatto un tonfo di quasi il 5,7% perde il 5,1% a 0,30 euro. Evidentemente il mercato non le ritiene così migliorative da poter essere accettate dal socio di maggioranza Vivendi. Restano quindi i dubbi che il dossier possa rimanere in stallo.