Tim, i costi del roaming in Gran Bretagna e le tariffe ai clienti nel mobile e nel fisso in Italia

Dal 30 Marzo Tim farà pagare le telefonate ma anche sms e traffico dati ai suoi clienti che si recano nel Regno Unito. Il motivo è semplice dato che la Gran Bretagna non fa più parte dell'Unione Europea dal 30 aprile 2021 . E dunque verranno applicate le condizioni tariffarie standard in vigore per gli altri Paesi europei non appartenenti all'UE, a meno di offerte specifiche attive sulla linea del cliente senza applicare dunque le condizioni definite dal regolamento Ue in vigore dal 2016 "Roaming like at home", che permetteva di effettuare chiamate nei paesi Ue alle stesse condizioni tariffarie che i clienti avevano in Italia. La mossa rientra nella strategia dell'ad di Tim Pietro Labriola che punta ad alzare le tariffe per migliorare i conti dell'ex-monopolista ormai privo della sua rete di accesso. E infatti rimodulazioni sono in corso su un vasto pacchetto di tariffe fisse e mobili in Italia dove Tim è il maggior operatore del mercato. Con una quota del 27,9% nel mobile e del 38% nel broadband fisso, secondo i dati Agcom.

Le tariffe di roaming dalla Gran Bretagna di Tim sono già pronte: 19 centesimi di euro al minuto verso Italia, Regno Unito e tutti i paesi della zona Ue. Se si riceve una chiamata il costo passa a 1,39 centesimi al minuto. I prezzi sono Iva inclusa ma come ben ricorda chi ha usufruito agli albori della telefonia mobile di tariffe al minuto, non si capisce perché ( o forse sì) alla fine i conti, tra minuti di chiamata e addebiti ricevuti, non tornano mai, anche perchè lo scatto del minuto è anticipato al primo dei 60 secondi disponibili. Ovviamente tutto è a pagamento. Ossia sms (7 centesimi l'uno), Mms (24,40 centesimi), videochiamate 2,02 euro al minuto in uscita e 0,45 in entrata ma con scatto alla risposta di 16 centesimi di euro.

Il traffico dati viene prezzato a 0,007 centesimi a Kb. Non sono cifre enormi (una chiamata di 5 minuti dovrebbe costare 1 euro) ma la direzione verso un aumento delle tariffe è ben delineata. Labriola, infatti, vorrebbe che anche gli altri gestori percorressero la stessa strategia non solo per il roaming nel Regno Unito ma e soprattutto in Italia. Ma c'è un controsenso dato che per aumentare la base degli abbonati Tim, come altri, persegue la politica di offrire tariffe basse per il primo anno (si parte da 7 euro al mese per chiamate illimitate e 150 giga di traffico) per numeri provenienti da Iliad e altri operatori virtuali, tra cui Poste Mobile.

Comunque la media di prezzo per 200 giga di traffico e chiamate illimitate, presso gli operatori infrastrutturati, è di 9,99 euro al mese mentre con gli operatori virtuali, di cui fanno parte anche ho Mobile di Vodafone e Kene per Tim, si possono trovare anche tariffe più basse ma con meno giga inclusi e con velocità di navigazione più bassa dato che solitamente a questi gestori non viene dato, da quelli infrastrutturati come sono appunto Tim, Fastweb+Vodafone e Wind Tre l'accesso alla rete 5G.