Tim, nulla di fatto per la cessione di Sparkle. Il titolo soffre in Borsa

Tim, ombre sul dossier Sparkle. Telecom vuole vendere anche la partecipazione residua del 3% in Inwit

Telecom Italia scende in Borsa di oltre il 2% dopo il cda che ha sancito ancora un nulla di fatto per la cessione di Sparkle. Ossia la società dei cavi sottomarini che, l'ad di Tim, Pietro Labriola, valuta intorno agli 800 milioni e che dovrebbe essere ceduta al Mef e al fondo Asterion. Labriola ha comunicato che l'offerta non è ancora arrivata.

Nei mesi scorsi ne era stata bocciata una da 750 milioni ritenuta insufficiente. Telecom vuole anche vendere anche la partecipazione residua del 3% in Inwit, la società delle torri di trasmissione, che dovrebbe fruttare intorno ai 300 milioni. Nel cda ordinario che si è tenuto giovedì scorso si è parlato, ovviamente, anche del tema più caldo, ossia la cessione della rete, confluita dentro il veicolo societario NetCo, a Kkr e al Mef per circa 18 miliardi di euro.

Una data certissima ancora non c'è ma tutti si attendono che la firma dell'accordo possa avvenire ai primi di luglio. Tra i temi importanti anche il rimborso da parte dello stato di 1 miliardo di euro di canone di concessione non dovuto. Tra le opzioni la società medita anche l'esecuzione immediata. Per Tim il pagamento immediato sarebbe un'ottima cosa visti i costi da affrontare conseguenti all'operazione di vendita della rete. Il governo però potrebbe rallentare facendo ricorso in cassazione.