Tim-Sparkle, i tempi si allungano: Mef e Asterion chiedono più tempo. L'offerta vincolante entro il 16 dicembre

Tim, l'offerta vincolante su Sparkle entro il 16 dicembre

Fissato al 16 dicembre il termine ultimo per l'offerta vincolante su Sparkle. Lo ha deciso il Cda di Tim che si è riunito ieri sotto la presidenza di Alberta Figari. La società - riporta un comunicato - ha "preso atto dello stato avanzato delle negoziazioni in corso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Retelit per l'acquisto di TI Sparkle" ed "ha acconsentito alla richiesta di questi ultimi di prorogare al 16 dicembre 2024 il termine per il ricevimento di una offerta vincolante".

Ad inizio ottobre il Mef e Retelit SpA, controllata di Asterion Industrial Partners Sgeic S.A., avevano presentato un'offerta a Tim per acquisire l'intero capitale di Sparkle. La proposta in esclusiva di acquisto, soggetta alle usuali pratiche di mercato, era pari a 700 milioni di euro totali ed è valida fino al 15 ottobre 2024. Successivamente il Cda di Tim aveva dato tempo fino al 30 novembre per la presentazione di una proposta vincolante. Il gruppo guidato da Pietro Labriola conterebbe di firmare il closing di Sparkle entro fine anno, anche perchè si dovrà attivare la procedura tra parti correlate, dato che il Tesoro attraverso Cdp (9,8%) è socio di Tim.