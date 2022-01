Tinaba, il buco nero di Matteo Arpe: ricapitalizzazione da 30 mln (la quarta)

Tinaba, quarto aumento di capitale in pochi anni: un buco "nero" senza via d'uscita

Ennesima ricapitalizzazione per Tinaba, this is not a bank, la startup fintech italiana lanciata nel 2016 da Sator Private Equity Fund, il fondo a cui fa capo il banchiere e imprenditore Matteo Arpe, che in quattro anni di storia ha cumulato perdite per 32 milioni. L'aumento di capitale, questa volta, è di 30 milioni. A riferirlo è Milano Finanza che sottolinea che la ricapitalizzazione sarà sottoscritta pro-quota dalla lussemburghese Arepo Ti, emanazione del fondo Sator Private Equity, che ha circa il 70%, seguita dalla stessa Sator e da Banca Profilo, controllata da Sator, ciascuno col 15%.

Si tratta del quarto aumento di capitale sottoscritto dai soci dal lancio dell’attività, dopo quelli da 1,5 milioni e da 12,5 milioni, entrambi sottoscritti nel 2018 e da quello di 6 milioni dell'autunno del 2020. La ricapitalizzazione si è resa necessaria quindi per coprire le perdite e affrontare il nuovo piano.

Come specifica la nota, "l'amento di capitale è stato varato in considerazione della necessità di reperimento di risorse finanziarie a supporto del piano industriale e dello sviluppo prospettico dell'azienda nel breve-medio periodo".

In particolare, scrive Milano Finanza, "l'aumento di capitale è di nominali 165mila 744 euro con un sovrapprezzo complessivo di oltre 29,8 milioni mediante emissione di 165mila 744 nuove azioni prive di valore nominale ciascuna con un sovrapprezzo di 180 euro" che per ogni titolo "corrisponde a uno sconto sul Terp di circa il 30% rispetto al fair value di 380 euro, in linea con le operazioni similari sul mercato regolamentato".

Insomma, Tinaba, nelle mani non solo di Matteo Arpe, ma anche di Luca e Riccardo, rispettivamente cugino e figlio di Matteo, se nel 2016 aveva richiesto due anni e mezzo di lavoro e 30 milioni di investimento per essere lanciata, ora, dopo quattro aumenti di capitale, il rischio di non riuscire a recuperare più il capitale investito si fa sempre più concreto.