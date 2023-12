Tlc, Fastweb prepara l'offerta per Vodafone Italia

Il mondo delle telecomunicazioni in Italia è in fermento mentre si aspetta di scoprire chi sarà il prescelto tra Iliad e Fastweb per una possibile partnership con Vodafone, come riportato da Repubblica. Swisscom, che stava già conducendo un'accurata analisi su Vodafone Italia per unirsi a Fastweb, ha deciso di prendersi del tempo per valutare attentamente l'offerta di Iliad, presentata lunedì. Al momento, la società svizzera sta considerando se e come presentare una controfferta. Xavier Niel ha messo in gioco 10,45 miliardi di euro per acquisire le attività italiane del gruppo britannico.

Swisscom, assistita da Evercore, si trova ora a un bivio: proporre una controfferta, eventualmente vincolante fin da subito, che si avvicini all'offerta di Iliad, oppure abbandonare le trattative e cercare di acquisire parti specifiche di infrastruttura e clienti che l'Antitrust dell'Unione Europea potrebbe richiedere come rimedio alla fusione tra Vodafone e Iliad. Una delle possibili conseguenze potrebbe riguardare le frequenze 700 Mhz per il 5G, precedentemente acquisite nel 2018 da Tim, Vodafone e Iliad, che potrebbero essere rimesse sul mercato.

Inoltre, se Vodafone e Iliad dovessero unirsi diventando il principale attore del settore mobile con una quota di mercato del 37%, potrebbero essere obbligate dall'UE a cedere ulteriori attività. Il possibile matrimonio tra Vodafone e Iliad comporterebbe anche un aumento di 7 miliardi di euro di debito per la nuova società, rendendo più difficile competere con offerte aggressive, anche considerando le sinergie stimate in 600 milioni di euro all'anno.

Vodafone, dal canto suo, è in attesa di una controproposta da parte di Swisscom. Ha risposto all'offerta di Iliad con un comunicato ufficiale, sottolineando che non c'è certezza sull'esecuzione della transazione e che non ha ancora analizzato dettagliatamente l'offerta di Niel.

A seconda di come si evolverà la situazione e di quale accordo verrà concluso per primo, gli altri operatori nel settore delle telecomunicazioni saranno costretti a reagire sia sul fronte operativo che su quello commerciale. Al momento, sia Tim, impegnata nella vendita della sua rete fissa a Kkr, sia Wind3, che deve cedere il 60% della sua rete mobile a Eqt entro febbraio, stanno osservando la situazione ma potrebbero entrare in gioco una volta che le carte saranno sul tavolo. Se l'offerta di Iliad per Vodafone dovesse prevalere, gli analisti vedrebbero positivamente anche un'unione tra Fastweb e Wind3, considerando la condivisione già esistente di parte della loro infrastruttura mobile e diventando così un competitore di rilievo con le frequenze 700 Mhz nuovamente disponibili.