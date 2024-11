To Be: oltre un milione di euro di capitali per l’azienda italiana che interpreta i dati della luce

La PMI Innovativa To Be srl ha chiuso una raccolta di capitali complessiva di oltre un milione di euro, concludendo in pochi mesi due aumenti di capitale.

A novembre 2023 To Be aveva lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale Mamacrowd superando l’obiettivo massimo di 900 mila euro in meno di venti giorni.

A credere nella portata innovativa e rivoluzionaria di To Be e delle soluzioni di illuminazione a valore aggiunto LiFi, capaci di trasmettere i dati attraverso la luce LED, anche investitori istituzionali, tra cui AZIMUT ELITF - Venture Capital ALIcrowd III, e Magic Spectrum, il programma dedicato al 5G e IoT della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, partecipato anche da Zest e Fondazione Compagnia San Paolo. A questi si sono aggiunti 97 investitori, piccoli e medi, entusiasti di entrare a far parte di un progetto così innovativo e ambizioso.

A luglio 2024, a seguito del buon esito del programma di empowerment InnovaCultura a cura di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia con il supporto di Cariplo Factory, la Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact investing, ha deciso di salire a bordo dell’azienda investendo ulteriori 150 mila euro che hanno consentito a To Be di superare il milione di euro di raccolta chiudendo il suo primo round seed.

To Be, come saranno sfruttate le risorse

Queste risorse verranno investite principalmente per rafforzare il team con il principale obiettivo di far crescere la struttura aziendale in diverse aree. Verranno inoltre avviati nuovi partenariati strategici e commerciali con player del settore TLC, System Integrator nonché grandi studi di progettazione. Inoltre, l’azienda destinerà una parte dei capitali per cominciare ad affacciarsi sui mercati internazionali a partire dall’Europa.

Russo (To Be): "Il mondo dell'illuminazione converge verso quello dell’Information & Communication Technology"

“Siamo davanti ad una nuova rivoluzione, quella che vede il mondo dell’illuminazione convergere verso quello dell’Information & Communication Technology. Questi due mondi, fino a qualche anno fa, viaggiavano su due binari paralleli. Nel momento in cui l’illuminazione diventa connessa e in grado di trasmettere dati ed abilitare nuovi servizi, questi due binari vanno ad incontrarsi e ci portano all’interno di una nuova era, quella in cui la luce diventa una infrastruttura abilitante. LiFi Zone è solo il primo tassello di un piano più ampio dove la luce non serve solo più ad illuminare ma diventa fonte di servizi, dati ed informazioni. To Be oggi si posiziona come un’azienda che fornisce soluzioni di illuminazione a valore aggiunto a LED in grado di soddisfare le esigenze illuminotecniche sia di corporate che di PA. Ciò che ci differenzia, rispetto ad una tradizionale azienda di illuminazione, sta nel fatto che le nostre infrastrutture presentano, laddove funzionali, servizi e software innovativi a valore aggiunto basati su tecnologie come il LiFi e la Visible Light Communication.” - dichiara Francesco Paolo Russo, Founder & CEO di To Be Srl.



To Be, nata nel 2016 dalla visione di Francesco Paolo Russo e dalla ventennale esperienza nel settore illuminotecnico e domotico di Raniero Pani, vanta già partnership e collaborazioni strategiche e commerciali con leader di settore come Signify (ex Philips Lighting), multinazionali nel settore TLC e System Integrator, oltre ad aver ottenuto un round pre-seed di 75 mila euro nel 2022 da Magic Spectrum nonché diversi finanziamenti pubblici, grazie al fatto che le soluzioni LiFi rispondono pienamente ai principali trend tecnologici e di finanziamento europeo e del PNRR, abbracciando missioni di transizione ecologica, digitale e delle infrastrutture di rete.

Le nuove sfide all’orizzonte

To Be sta operando in diversi settori sia in ambito pubblico che corporate. Nel pubblico le soluzioni di illuminazione di To Be offrono servizi di indoor navigation e di connessione LiFi, mentre per le aziende si sposano con progetti di uffici, sale riunioni e workplace innovativi. Oltre al mondo beni culturali e corporate, l’azienda è impegnata nello sviluppo di una proposta unica di valore per il settore sanitario che presenta ancora meno del 10% delle strutture dotate di illuminazione a LED e che da qui ai prossimi anni dovrà necessariamente ammodernare le proprie infrastrutture. To Be sta lavorando per dimostrare come un’infrastruttura a LED LiFi-VLC possa essere competitiva anche dal punto di vista economico rispetto ad una proposta di illuminazione alternativa, con eguali caratteristiche illuminotecniche.