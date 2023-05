Tod's, boom ricavi: +23,2% a 270,5 mln. Il retail spinge i conti del gruppo

Tod's vola nel primo trimestre, boom dei ricavi (23,2%)

I conti di Tod’s fanno sorridere i Della Valle. Il gruppo italiano del lusso, nei primi tre mesi del 2023, ha visto crescere i propri ricavi arrivando a quota 270,5 milioni di euro (in crescita del 23,2% rispetto allo stesso periodo del 2022).

A spingere i conti, le ottime performance di tutti i marchi: +10,1% per Hogan; +30,6% per Fay; +24,4% per Tod’s e +30,9% per Roger Vivier. “I dati di vendita del primo trimestre 2023 confermano l’ottimo andamento del nostro gruppo”, ha commentato Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo.

Buoni risultati anche per quanto riguarda il fatturato delle categorie di prodotto. Crescono a doppia cifra l’abbigliamento (+37,2%), la pelletteria e gli accessori (+36,5%), le calzature (+19,3%).

Migliorano anche tutte le aree geografiche con buoni risultati nel mercato italiano (+17,8%) ed in quello europeo, grazie alla solida domanda locale e agli acquisti dei turisti. È ripresa anche la buona performance del mercato cinese. Tra i canali distributivi cresce il retail (+23,6%), che rappresenta più del 70% del fatturato del gruppo, che conferma l’obiettivo principale di accrescere il valore patrimoniale della società e dei singoli marchi.