Tod's: la Consob riavvia i termini istruttori per l'Opa

Tod's: Consob riavvia istruttoria su opa

La Consob ha disposto il riavvio dei termini dell'istruttoria per l'opa volontaria totalitaria su Tod's da parte del di Crown Bidco veicolo del fondo L Catterton. La scadenza, informa una nota diffusa da Tod's per conto di Crown Bidco, cade il prossimo 25 marzo.

Frattanto, dalle comunicazioni regolamentate è emerso che, in data odierna, LC10 International AIV L.P., società che detiene l’intero capitale sociale di Crown Bidco, ha acquistato 68.574 azioni ad un prezzo medio di 43 euro, in linea con il corrispettivo dell'OPA.A seguito degli acquisti effettuati in data odierna, L Catterton risulta complessivamente titolare di 2.594.248 azioni Tod’s, rappresentative del 7,839% del capitale sociale.