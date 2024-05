Tod's, l'opa supera la soglia del 90%: titolo revocato da Piazza Affari

Tod's, l'opa raggiunge la soglia del 90%

L'opa lanciata sulle azioni Tod's dal veicolo Crown Bidco ha raggiunto la soglia del 90% del capitale e il titolo della società marchigiana del lusso verrà revocato da Piazza Affari (Euronext Milan). Lo si legge in una nota del gruppo controllato dall'imprenditore Diego della Valle. Come spiega Radiocor, Crown Bidco, che ha lanciato un'opa volontaria totalitaria, per effetto delle adesioni all'offerta e delle azioni detenute dalle persone che agiscono di concerto, alla data di chiusura del periodo di offerta, il prossimo 8 maggio, verranno a detenere una partecipazione aggregata superiore al 90% del capitale che consente la revoca automatica dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan. Le adesioni all'opa, alla data odierna, riguardano oltre 4,26 milioni di azioni pari al 12,88% del capitale che si aggiungono al 64% del capitale delle persone che agiscono di concerto e alle altre azioni, pari al 13,27% del capitale acquistate al di fuori dell'offerta fino alla data ordierna inclusa. Il totale è quindi un numero di azioni Tod's pari al 90,15% del capitale.