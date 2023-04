Tom Ford dice addio alla moda, dopo l'ultima sfilata si butta nel cinema

Tom Ford lascia la moda per reinventarsi regista: svelata l'ultima collezione di abiti per la stagione autunno/inverno 2023

Tom Ford dice addio alla moda e all'universo beauty che lo hanno consacrato quale icona internazionale del settore del lusso. Con un video pubblicato sul suo sito web e sui suoi canali social ha svelato quella che sarà “l’ultima collezione” da lui disegnata “per il suo marchio omonimo": così si legge sull’account Instagram. Lo stilista texano, oggi 61enne, ha fondato il suo brand nel 2005, un anno dopo aver lasciato Gucci, di cui è stato direttore creativo per 10 anni.

Il suo ritiro dalle scene non è stato però un fulmine a ciel sereno, in quanto era nell'aria già dallo scorso autunno con la notizia della vendita del brand Tom Ford al gruppo statunitense Estée Lauder, proprietario di marchi come Clinique, La Mer e Aveda: un affare da 2,8 miliardi di dollari. Inoltre, già da tempo il designer aveva mostrato interesse per altri ambiti, primo fra tutti il cinema - basti pensare che "A Single Man", la sua prima opera da regista, è del 2009. In più, la passione per la settima arte gli ha anche riconosciuto un certo successo. Sia il suo primo film sia il secondo, "Animali notturni" del 2016, sono stati nominati agli Oscar.