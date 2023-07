Tom Ford Fashion, Zegna nomina Lelio Gavazza nuovo ceo

Zegna Group nomina Lelio Gavazza CEO di Tom Ford Fashion

Lelio Gavazza sarà il nuovo ceo di Tom Ford Fashion, a partire dal 18 settembre e riporterà direttamente a Ermenegildo "Gildo" Zegna, presidente e ceo del Gruppo Zegna. Farà parte del senior management del Gruppo. "Sono onorato di entrare a far parte del Gruppo Zegna come ceo di Tom Ford Fashion e sono ansioso di lavorare con Gildo Zegna e di collaborare con Guillaume Jesel per continuare a promuovere la crescita di Tom Ford ai vertici della moda di lusso", ha commentato il manager.

In qualità di ceo di Tom Ford Fashion, Gavazza sarà responsabile dell'attività end-to-end di Tom Ford Fashion, dallo sviluppo delle collezioni al merchandising, passando per la produzione e la distribuzione al dettaglio e all'ingrosso. "Il curriculum di Lelio, caratterizzato da una forte leadership globale, apporta a Tom Ford Fashion una straordinaria esperienza nel settore del lusso attraverso la gestione del retail, la distribuzione all'ingrosso, il marketing, il digitale e i mercati chiave, tra cui la Cina. Conosco e apprezzo personalmente Lelio da molti anni e sono certo che la sua capacità commerciale di livello mondiale, la sua profonda esperienza internazionale e le sue doti di leadership si riveleranno preziose per lo sviluppo del business di Tom Ford Fashion a livello globale", ha commentato Gildo Zegna.

Lelio Gavazza lavorerà a stretto contatto con Guillaume Jesel, presidente e ceo di Tom Ford, assicurando l'allineamento della moda con la strategia olistica del lusso del marchio. "Sono lieto di dare il benvenuto a Lelio Gavazza come ceo di Tom Ford Fashion. Estée Lauder Companies e Tom Ford hanno un rapporto eccezionale e di lunga data con Gildo Zegna e il Gruppo Zegna", ha aggiunto Guillaume Jesel.

Gavazza porta nel suo nuovo ruolo oltre vent'anni di esperienza nella distribuzione del lusso. Il manager proviene dal Gruppo Lvmh, dove attualmente ricopre il ruolo di executive vice president, sales and retail di Bulgari.

Fondato nel 1910 a Trivero, in Italia, il Gruppo Ermenegildo Zegna è quotato alla Borsa di New York. Il Gruppo è proprietario dei marchi Zegna e Thom Browne, e gestisce Tom Ford Fashion attraverso un accordo di licenza a lungo termine con The Estée Lauder Companies Inc. Oggi l'azienda opera in circa 80 Paesi del mondo attraverso 500 negozi Zegna e Thom Browne, di cui 304 gestiti direttamente dal Gruppo al 31 marzo 2023 (242 negozi Zegna e 62 negozi Thom Browne). Alla fine del 2022 il Gruppo Ermenegildo Zegna contava più di 6mila dipendenti e un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro.

Leggi anche