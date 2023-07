Exor, gli Agnelli investono nei chip ottici Optalysys. "Sono rivoluzionari"

Exor, l'investimento di Elkann in chip ottici rivoluzionari. Tutti i dettagli

Gli Agnelli hanno deciso di investire in chip ottici, si tratta di un nuovo business per Exor dalle potenzialità infinite. Optalysys, con sede a Leeds, questo mese - si legge sul Sole 24 Ore - ha raccolto un round di Serie A da 21 milioni di sterline, tramite Lingotto, la società di investimento di proprietà della holding di famiglia. I fondi contribuiranno a creare posti di lavoro, con la società che attirerà ex ingegneri di Arm and Imagination.

L'azienda sta sviluppando una tecnologia nel campo dei chip ottici che utilizzano la luce invece dell'elettricità per eseguire calcoli. Questa tecnologia "rivoluzionaria" - scrive il Financial Times e lo riporta Il Sole - è particolarmente adatta a nuovi tipi di crittografia che, secondo i suoi creatori, consentiranno una condivisione dei dati più privata e sicura tra aziende e paesi. C'è un aumento di investimenti per i chip ottici mentre l’industria dei semiconduttori è in difficoltà.