Cattaneo riorganizza Enel. Vendita di asset all'estero e nuovo organigramma

Enel, il piano di Cattaneo per ridurre il debito: cedere asset all'estero

La nuova gestione Enel ha preso ufficialmente il via da qualche mese con le nomine del nuovo amministratore delegato Flavio Cattaneo e del presidente Paolo Scaroni. Ma solo adesso le operazioni strategiche hanno cominciato ad entrare nel vivo, ecco il piano di ristrutturazione che sta portando avanti Cattaneo sia sul fronte estero che in quello interno. Enel - riporta Start Magazine - ha ceduto parte delle attività in Australia e in Cile, come previsto dal piano strategico per la riduzione del debito, che nel primo trimestre del 2023 si attestava sui 58,9 miliardi di euro ma che dovrà scendere a 51-52 miliardi entro la fine dell’anno.

Giovedì scorso Enel ha annunciato un accordo tra Enel Green Power (la controllata dedicata alle energie rinnovabili) e il gruppo petrolifero giapponese INPEX per la cessione a quest’ultimo del 50 per cento delle due società che possiedono le attività del gruppo in Australia: vale a dire tre impianti fotovoltaici da 310 megawatt di capacità, più vari progetti di eolico, solare e stoccaggio. Il giorno prima, mercoledì 12 luglio, Enel ha venduto al produttore energetico Sonnedix la sua intera partecipazione in Arcadia Generación, azienda fotovoltaica cilena proprietaria di quattro impianti da 416 MW.