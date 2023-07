Enel, Cattaneo inizia a vendere: cedute attività in Cile e Australia

Enel, firmato l'accordo per la vendita del 50% di Enel Green Power Australia a Inpex corporation

Nell'arco di nemmeno ventiquattro ore il colosso energetico Enel ha annunciato due cessioni. La prima riguarda la vendita del 50% di Enel green power Australia a Inpex corporation, per un valore di 400 milioni di euro. La seconda l'accordo di compravendita di azioni che Enel e la sua controllata quotata Enel Chile ha firmato con Sonnedix Chile Arcadia e Sonnedix Chile Arcadia Generación, società entrambe controllate dal produttore internazionale di energia rinnovabile Sonnedix. L'intesa prevede la vendita delle intere partecipazioni detenute da Enel (circa 0,009%) e da Enel Chile (circa 99,991%) nel capitale sociale di Arcadia Generación Solar, azienda cilena proprietaria di un portafoglio di quattro impianti fotovoltaici.

Nella prima operazione Enel green power e Inpex gestiranno congiuntamente Enel green power Australia. L'operazione ''è in linea con l'attuale piano strategico di Enel, che prevede la realizzazione di partnership in alcuni business e aree geografiche per incrementare la creazione di valore''. L'operazione genererà un impatto positivo di circa 87 milioni di euro sull'ebitda ordinario e reported del gruppo per il 2023 oltre a un effetto positivo di circa 145 milioni di euro sul debito netto del gruppo per il 2023.