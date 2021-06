Transizione 4.0, M5s: Eurostat sbaglia, aggireremo il problema, serve alle Pmi

Come scritto stamattina da Affaritaliani.it qui, proprio mentre il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli dichiarava di voler ripartire "da un piano che chiamerei Transizione 5.0 con al centro la cedibilità del credito di imposta”, l'Eurostat ha affossato la possibilità di cedere a terzi gli incentivi fiscali per gli acquisti di beni strumentali in seno al piano Transizione 4.0.

“La verità è che la Ue non gradisce questi meccanismi di cessione" – dice ad Affaritaliani una fonte M5S vicina al dossier – L’anno scorso c’era la pandemia, fummo molto risoluti e il Superbonus 110% passò. Adesso Eurostat è tornata sulle sue posizioni. Secondo noi sbaglia. Comunque troveremo il modo di aggirare il problema contabile e, in ogni caso, la misura della cessione a terzi non è impossibile da coprire finanziariamente, si tratta di trovare circa un miliardo l’anno. E serve alle Pmi che spesso sono a corto di liquidità per fare gli investimenti chiesti dal Green Deal”.