Trasporti, sindacati: lunedì sciopero nazionale Tpl di 4 ore

Si terra' lunedi' 8 febbraio lo sciopero nazionale di 4 ore nel trasporto pubblico locale, proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. "La protesta - spiegano le organizzazioni sindacali - e' stata confermata dopo che le associazioni datoriali del settore Asstra, Agens e Anav, non hanno raccolto i nostri appelli a riprendere il confronto sul contratto nazionale scaduto da piu' di tre anni e non rimuovendo la pregiudiziale sul riconoscimento economico del triennio scaduto".

"Lo sciopero nazionale - sottolineano le organizzazioni sindacali - e' stato proclamato nel rispetto della legge sullo sciopero e dove possibile, tenendo in considerazione lo scaglionamento degli orari delle scuole. Un servizio garantito alle scuole da quegli stessi lavoratori che chiedono il rinnovo del contratto e che scioperano per chiedere anche un servizio di trasporto pubblico organizzato ed efficiente per tutti". Lo sciopero si svolgera' secondo fasce orarie diverse da citta' a citta'. Queste le principali: Milano dalle 9.30 alle 13.30; Torino dalle 18 alle 22; Genova 11.30 alle 15.30; Trieste dalle 9 alle 13; Bologna dalle 11 alle 15; Firenze dalle 18 alle 22; Perugia dalle 17.30 alle 21.30; Roma 8.30 alle 12.30; Napoli dalle 9 alle 13; Reggio Calabria dalle 9 alle 13; Bari 8.30 alle 12.30.