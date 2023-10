Triathlon, Mvc Group acquisisce il 70% di Zoot e si rafforza negli Usa

Mvc Group acquisisce il 70% di Zoot: un trampolino per il segmento del triathlon che porta dritto agli Usa

Mvc Group, specializzato in abbigliamento outdoor e ciclismo con i marchi Castelli, Karpos e Sportful, annuncia l’acquisizione del 70% di Zoot, azienda americana leader nella produzione e commercializzazione di abbigliamento ed accessori per il triathlon. Fondato nel 1946 dalla famiglia Cremonese, oggi alla terza generazione, MVC Group è partecipato al 40% dal fondo Equinox e nel 2022 ha raggiunto un fatturato consolidato di 132,4 milioni di euro.

“L’acquisizione di Zoot rientra nella nostra strategia di crescita e di espansione ed è molto importante per il consolidamento di MVC nel mercato americano, dove operiamo già con una filiale da più di 20 anni, oltre a permetterci di entrare nel segmento del triathlon, uno sport che sta registrando tassi di crescita significativi con un’interessante base di consumatori alto-spendenti - commenta Alessio Cremonese, Amministratore Delegato di MVC Group. – La presenza diretta di Zoot nelle Filippine, ci consentirà inoltre di beneficiare di una integrazione produttiva verticale con un ulteriore rafforzamento della nostra piattaforma che, ad oggi, gestisce i marchi Castelli, Sportful e Karpos”.

Nata nel 1983 a Kona, nelle Hawaii, con sede dal 2003 a San Diego, in California, una fabbrica di proprietà nelle Filippine, Zoot è oggi una delle realtà più importanti e riconosciute per il triathlon. L’azienda prevede di chiudere il 2023 con un fatturato di circa 10 milioni di dollari e un Ebitda di 3 milioni di dollari.

“Grazie all’acquisizione di Zoot, oltre a rafforzarci nel triathlon, abbiamo l’opportunità di consolidare il posizionamento del Gruppo in un segmento strategico come il canale Direct To Consumer, dove Zoot genera circa il 70% del proprio fatturato, con una marginalità operativa superiore al 30%”, sottolinea Alberto Cremonese, Presidente di MVC e responsabile della divisione IT.

Leggi anche: Il vino di lusso va di traverso a Giacomo Stratta e ai fratelli Midana

Il canale Direct to Consumer, rappresenta un driver importante di sviluppo per Mvc Group, ed è parte integrante del progetto di crescita portato avanti dopo l’ingresso di Equinox nell’azionariato. L’obbiettivo è infatti quello di portare il canale, che genera oggi il 14% circa del fatturato, a quota 20% sul totale entro il 2025.

"Siamo orgogliosi di essere a fianco di Mvc in questa acquisizione che permetterà al Gruppo di perseguire il suo percorso di crescita e sviluppo, con l’aggiunta di un nuovo importante marchio di uno sport che sta conquistando sempre nuovi consumatori, l’implementazione del canale DTC e il rafforzamento della filiale negli USA, che si avvarrà delle competenze del management team di Zoot per gestire l’intero business americano di MVC – aggiunge Massimiliano Monti, partner di Equinox. – Con questa operazione MVC Group si conferma inoltre capace di cogliere le sfide e le tendenze del mercato e di essere parte attiva come realtà industriale aggregante nel settore”.

A seguito dell’acquisizione, Doug Vargo, attuale CFO di Zoot, sarà nominato CEO di Zoot e Mvc Us; Shawn O’Shea assume la carica di responsabile mondiale della divisone triathlon e gestirà sia il marchio Zoot che il marchio Castelli in riferimento al solo triathlon.

“Siamo entusiasti di poter entrare a far parte di un Gruppo come Mvc e siamo convinti che la grande expertise del suo management e le sinergie che si possono sviluppare offriranno nuove opportunità di sviluppo a Zoot. Grazie alla piattaforma e-commerce di MVC potremo inoltre ampliare i nostri confini e raggiungere nuovi e interessanti mercati come l’Europa, il Giappone e la Cina” – conclude Shawn O’Shea, attuale presidente di Zoot.

Nell’acquisizione di Zoot, Mvc è stata assistita da Mediobanca come advisor finanziario; dallo studio Advant Nctm e dallo studio americano Tarter Krinsky&Drogin per gli aspetti legali; da PwC per gli aspetti finanziari e fiscali. Zoot, invece, è stata assistita da Meriwether Group come financial advisor; da White Summers in qualità di advisor legale; da Mark Hayes CPA per gli aspetti finanziari e fiscali.