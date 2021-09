Triboo: acquista 69,5% Adglow Italia (social advertising) per 0,75 mln

Triboo ha acquisito il 69,50% di Adglow Italia srl, branch italiano del network internazionale specializzato in social, digital advertising e consulenza per il mondo e-commerce.

Adglow e' attiva in Italia dal 2014 ed e' stata fondata da Sacha Monotti Graziadei, imprenditore digitale gia' fondatore di Blogmeter, piattaforma di social intelligence leader in Italia.

Il corrispettivo complessivo per l'acquisto delle quote - si legge in una nota - e' stato convenuto in 750mila euro. Il canale e-commerce, continua la societa', sta facendo registrare tassi di crescita significativi e sta avendo un impatto importante specialmente nel settore del Made in Italy: l'acquisizione di Adglow Italia, che porta in dote un pacchetto clienti e partner di livello internazionale, "si inserisce, dunque, perfettamente nella strategia del gruppo Triboo di ampliamento della propria offerta di servizi in ambito digital e consulenziale".