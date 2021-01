Tronchetti scommette sul biomedicale. Rilevato in Russia il 50% di Bhohb

La priorità industriale e operativa di Marco Tronchetti Provera e' e resta Pirelli, anche alla luce delle dimissioni del co-Ceo. Ma l'imprenditore milanese, classe 1948, non guarda solo al business degli pneumatici.

Come emerge da documenti societari consultati da MF-Milano Finanza, a fine anno ha deciso di scommettere sulle potenziale di una società romana attiva nel settore medicale che vuole espandersi in Russia. Cosi', attraverso l'accomandita di famiglia, ha rilevato il 50% di Bhohb Russia, la newco creata dalla societa' Biometrical Holistic Of Human Body di Fabrizio Bonotti (a sua volta facente capo all'austriaca Banyan Technologies) attiva nella produzione di apparati e software diagnostici medicali destinati alla misurazione, screening, mappatura e refertazione dell'apparato scheletrico e muscolare del corpo umano.

L'operazione ha visto la Marco Tronchetti sapa rilevare, per 500 mila euro, il 50% di Bhobh Russia, che ha costituito il nuovo cda presieduto dallo stesso imprenditore milanese, affiancato da uno storico manager di Pirelli, Giorgio Bruno, oggi presidente e ceo di Prometeon Tyre Group (partecipata da Camfin) e ad di Camfin Alternative Asset.

"Le pregresse intese tra le parti", si legge nei documenti di Bhohb Russia, "sono finalizzate a potenziare il business della societa' facendolo divenire il polo attrattivo di tutte le iniziative commerciali nel territorio della Federazione russa relativi agli strumenti innovativi Spinal Meter e Cervical Meter", presidi diagnostici certificati dal ministero della Salute per la rilevazione degli squilibri posturali della colonna vertebrale.