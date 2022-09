Troppo pochi 240mila € per i manager pubblici. Tolto il tetto agli stipendi

Il Senato fa aumentare gli stipendi dei top manager al fotofinish

Una delle ultime mosse del parlamento uscente è stata, oltre a dare il via libera ai 17mld per famiglie e imprese per fronteggiare la crisi energetica, anche dare l'ok per l'aumento degli stipendi di manager pubblici e forze dell'ordine, cancellando il vecchio tetto imposto dal governo Renzi, fissato a 240 mila euro. Grazie ad un emendamento presentato da Forza Italia, - si legge sul Corriere della Sera - ma frutto di una convergenza politica anche con esponenti del Pd, un emendamento al decreto Aiuti approvato ieri da Palazzo Madama, stabilisce che ai managaer delle pubbliche amministrazioni e ai vertici delle forze dell'ordine è consentito, anche in deroga sforare il tetto di 240 mila euro.

Da Palazzo Chigi - prosegue il Corriere - fanno filtrare «il disappunto» di Mario Draghi per una misura che non condivide, e che, si aggiunge, "non verrà mai approvata" da questo esecutivo. Ma non solo: in un primo tempo, subito dopo l’approvazione parlamentare, visto che l’emendamento è stato riformulato dal ministero dell’Economia, dentro l’esecutivo è nato un piccolo giallo. Come mai il Mef non ha detto di no ad una norma che il premier non condivide? La risposta è semplice: i tecnici del ministero hanno fatto solo una valutazione tecnica delle coperture individuate (e votate) dai parlamentari delle Commissioni Finanze dei due rami del Parlamento. Se il provvedimento è finanziariamente coperto, il Mef non può che dare disco verde.