Trump: "Metteremo da subito dazi su acciaio e alluminio al 25%". Poi torna su Gaza e Canada

Trump annuncia nuovi dazi e insiste nel suo piano per prendersi Gaza e il Canada

Donald Trump non ha nessuna intenzione di arretrare sui dazi, anzi rilancia. Il presidente degli Stati Uniti, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre si dirigeva a New Orleans per assistere al Super Bowl, ha dichiarato: "Mercoledì annuncerò dazi del 25% sull'acciaio e l'alluminio". Trump ha aggiunto che si tratterà di "dazi reciproci" e che "entreranno in vigore quasi subito". Il tycoon ha poi ribadito l'obiettivo di inglobare il Canada come cinquantunesimo Stato. Trump ha detto che sarebbe grandioso se il Canada si unisse "senza quella linea artificiale", intendendo la linea di confine. Il presidente ha accusato il Canada di "non spendere abbastanza per la difesa" perché "ritengono che saremo noi a prenderci cura di loro". "Il Canada farà molto meglio come Stato americano".

Poi Trump è tornato anche sulla questione legata ai palestinesi e al suo piano di trasformare Gaza nella "Costa Azzurra del Medio Oriente". "I residenti di Gaza - ha detto Trump - non vorranno tornare indietro una volta che avranno trovato posti belli dove vivere". Confermando la sua intenzione di guidare la ricostruzione di Gaza e trasferire due milioni di palestinesi. Il presidente Usa ha poi detto di essere impegnato ad acquistare e controllare Gaza, ma potrebbe concedere alcune aree ad altri Paesi del Medio Oriente così da aiutare nella ricostruzione.