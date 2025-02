Super Bowl, trionfa Philadelphia contro i Chiefs di Trump. Pronostici ribaltati, sfuma il tris

Super Bowl, niente tripletta per i Chiefs: Philadelphia ribalta tutti i pronostici e trionfa

Pronostici ribaltati al Super Bowl, trionfano i Philadelphia Eagles, sotto gli occhi attenti di Donald Trump, che tifava apertamente per gli avversari, i Kansas City Chiefs, vincitori delle ultime due edizioni. Gli Eagles hanno vinto 40-22 dopo aver chiuso il primo tempo 24-0. Il presidente degli Stati Uniti ha salutato l'esecuzione dell'inno nazionale a New Orleans, Louisiana, con al fianco la figlia Ivanka. In tribuna anche il figlio del presidente, Eric Trump, con la moglie Lara. Non era presente la first lady, Melania Trump. La presenza dell'inquilino della Casa Bianca è già storia, scrivono i media Usa: "Primo presidente degli Stati Uniti in carica a partecipare all'evento".

Al Ceasars Superdome di New Orleans, anche Taylor Swift. La pop star era in calzoncini e canottiera bianca, Swift è fidanzata con Travis Kelce, il Tight End dei Chiefs. Accanto alla Swift, ad assistere al tanto atteso match, la rapper Ice Spice, Keleigh Taylor e le sorelle Haim. Trump si era schierato apertamente per i Chiefs, snobbando Philadelphia, la franchigia che non venne invitata da Trump alla Casa Bianca nel 2018, dopo che molti giocatori avevano deciso di disertare in polemica con le sue politiche. Grandi protagonisti il quarterback afroamericano Jalen Hurts e il coach, Nick Serianni, ma tutta la squadra ha costruito questo successo con una difesa che ha annichilito per tre quarti la star amata da Trump, il quarterback dei Chiefs Patrick Mahomes.